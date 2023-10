Geschäft in der Nienstadtstraße Ladeneinbruch mitten am Tag: Polizeieinsatz in der Rendsburger Innenstadt Von Aljoscha Leptin | 23.10.2023, 16:12 Uhr Die Polizei wurde am Montagmittag in die Nienstadtstraße gerufen. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down

Am Montagmittag, 23. Oktober, gab es einen Einbruch in ein Geschäft in der Rendsburger Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.