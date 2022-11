Gemeinsam mit etwa 500 weiteren Beschäftigten nahmen Martin Bitter (links), Geschäftsführer der IG Metall in Rendsburg, und Stephan Libutzki, Betriebsratsvorsitzende der Lürssen-Kröger-Werft, am Küstenaktionstag in Rendsburg teil.

Foto: Christina Köhn