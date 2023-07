Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde musste zwei Entscheidungen aus der Sitzung vom 26. Juni revidieren. Archivfoto: Lutz Timm up-down up-down Kreistag Rendsburg-Eckernförde Sondersitzung notwendig: Gerichtsurteile nach Fehlbeschluss auf wackligen Füßen Von Lutz Timm | 24.07.2023, 18:05 Uhr

Kreistag korrigiert Entscheidungen: Wegen der fehlerhaften Besetzung zweier Gremien sind die Abgeordneten am Montag, 24. Juli, in Rendsburg außerplanmäßig zusammengekommen. In einem Fall ging es um Gleichberechtigung, im zweiten um anfechtbare Gerichtsurteile.