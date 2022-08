Arbeiter fräsen die Asphaltdecke des Kreisels ab. Für die Dauer der Bauarbeiten ist der Knotenpunkt vollgesperrt. Nur Radfahrer und Fußgänger können passieren. Foto: Dirk Jennert up-down up-down Bauarbeiten in Osterrönfeld Kreisel gesperrt, Autofahrer ratlos: Kreis drängt auf bessere Beschilderung Von Dirk Jennert | 11.08.2022, 08:00 Uhr

Wieder Bauarbeiten, wieder Probleme: Die Sperrung des Kreisels an der K76 in Osterrönfeld sorgt unter Autofahrern für Verwirrung. Die Hinweise auf die Baustelle sind unvollständig, in einem Fall sind sie sogar falsch.