Die Aufforderung zum Parkschein-Ziehen (hier am Parkdeck Nienstadtstraße) kann man an den Adventssamstagen ignorieren. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Einkaufen in der Weihnachtszeit Politiker beschließen: Gratis Parken an Adventssamstagen in Rendsburg Von Aljoscha Leptin | 07.09.2022, 13:13 Uhr

Wer an den Wochenenden im Advent in Rendsburg shoppen will, spart sich die Parkgebühren. Das hat der Finanzausschuss beschlossen. Kritik an der Entscheidung kommt von den Grünen.