Kommunalwahl 2023 Losentscheid: Weiteres Direktmandat für CDU in Rendsburg – neue Ratsversammlung noch größer Von Frank Höfer | 17.05.2023, 12:55 Uhr

Die CDU hat bei der Kommunalwahl 2023 per Losentscheid ein weiteres Direktmandat in Rendsburg geholt. Dadurch wird die künftige Ratsversammlung so groß, dass die Stadt Mühe hat, einen geeigneten Sitzungsort zu finden.