Unter dem Motto „Damit das Leben bezahlbar bleibt“ setzen sich die 16 Kandidaten des SSW in Rendsburg für ein bezahlbares Leben in der Region ein. Foto: Jan Tischmeyer up-down up-down Kommunalwahl 2023 SSW in Rendsburg: Spitzenkandidat Bernhard Ravens kämpft für kostenfreie Kita-Plätze Von Christina Köhn | 18.04.2023, 16:29 Uhr

Mit Bernhard Ravens an der Spitze tritt der SSW in Rendsburg bei der Kommunalwahl 2023 an. Alle 16 Wahlkreise sind besetzt. Und auch das Wahlprogramm steht fest.