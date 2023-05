16.764 Wahlberechtigte in den Ämtern Fockbek und Hohner Harde können am 14. Mai bei den Wahlen zu den Gemeindevertretungen abstimmen. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Kommunalwahl 2023 Amt Fockbek und Hohner Harde: Zwei Bürgermeister hören nach dem 14. Mai auf Von Rainer Krüger | 10.05.2023, 13:00 Uhr

Die politische Landschaft wird sich nach der Kommunalwahl am 14. Mai in den Ämtern Fockbek und Hohner Harde ändern. Zwei Bürgermeister kandidieren nicht mehr für die Posten. Shz.de sagt, in welchen Gemeinden ein Wechsel bevorsteht.