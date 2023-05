Nach der Auszählung im Rathaus in Rendsburg stand fest: Die AfD zieht mit fünf Sitzen in die Ratsversammlung ein. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Kommentar zu den Ergebnissen Kommunalwahl 2023: Ratsversammlung in Rendsburg bietet Chancen für neue Zusammenarbeit Eine Kolumne von Christina Köhn | 14.05.2023, 22:05 Uhr

Mit fünf Sitzen zieht die AfD erstmals in die Ratsversammlung in Rendsburg ein. Die Spitzenkandidaten der etablierten Parteien sind erschüttert. Dabei haben sie die Zukunft selbst in der Hand. Sie müssen nur wollen.