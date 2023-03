Sebastian Heck ist der Linken-Spitzenkandidat für den Kreistag. Foto: Die Linke up-down up-down Rendsburg und Eckernförde Kommunalwahl 2023: Linke haben ihre Kandidatenliste für den Kreistag Von Rainer Krüger | 24.03.2023, 16:31 Uhr

Erneuter Einzug in den Kreistag – und zwar in Fraktionsstärke. Das ist ein Ziel der Linken bei der Kommunalwahl 2023 in Rendsburg-Eckernförde. Die Kandidaten sind bestimmt. Hier sind die Namen.