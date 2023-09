B203 in Büdelsdorf/Rendsburg Baustellen-Stau am Thormannplatz in Rendsburg: Hier wurde schlecht geplant Meinung – Rainer Krüger | 11.09.2023, 17:34 Uhr Frust auf der B203. Wegen einer Teilsperrung der der Straße am Thormannplatz staute sich der Verkehr. Foto: Rainer Krüger up-down up-down

Sperrungen rund um den Thormannplatz in Rendsburg gleichen einer Operation am offenen Herzen. Schon ein kleiner Fehler kann zum Infarkt führen. Ein Kommentar zur Teilsperrung der B203 am Thormannplatz.