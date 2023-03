Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs soll eine Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Eine Bürgerinitiative will das verhindern. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Unterkunft für Flüchtlinge in Hohn Kommentar zum Bürgerbegehren: Initiative muss ehrlich argumentieren Meinung – Lutz Timm | 02.03.2023, 07:53 Uhr

Demokratie ist eine ernste Sache, entsprechend hart sind die Regeln. Will die Initiative in Hohn eine Flüchtlingsunterkunft per Bürgerentscheid verhindern, muss sie ab sofort zu ihren Beweggründen stehen.