Mietwohnungen in Rendsburg Kommentar zum ZBVV-Ärger: Mehr öffentliche Empörung wäre angebracht Meinung – Frank Höfer | 26.04.2023, 06:45 Uhr

Wenn historische Gebäude in Rendsburg verwahrlosen, werden Proteste laut. Und was ist mit den Zuständen in vielen Wohnungen der ZBVV? Hier wäre mehr öffentliche Aufruhr angebracht.