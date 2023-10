Kommentar zum Alloheim Die Pflege ist bankrott: So möchte niemand in Rendsburg alt werden Meinung – Christina Köhn | 20.10.2023, 07:01 Uhr Die Senioren-Residenz „Altstädter Markt“ der Alloheim-Gruppe wurde Ende Oktober 2020 in Rendsburg eröffnet. Nun befürchten Mitarbeiter einen Verkauf des Unternehmens. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Mitarbeiter vom Alloheim „Seniorenresidenz am Altstädter Markt“ in Rendsburg schlagen Alarm. Ihre Vorwürfe hinterlassen einen beklemmenden Eindruck. Zeit, sich für bessere Bedingungen in der Pflege zu engagieren.