Rendsburger Kanal-Geflüster Grundstücke in Neuwerk-West: Sind diese Preise pro Quadratmeter gerechtfertigt? Meinung – Christina Köhn | 11.02.2023, 06:28 Uhr

Bis zu 200 Euro pro Quadratmeter, das ist zu viel in einer Stadt wie Rendsburg, in einer Lage wie diese direkt an der B77. Da muss die Stadt schon mehr bieten.