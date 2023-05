Ein gutes Beispiel laut den Rendsburgern sind die sieben „Lastenparker“ in der Innenstadt, zwei stehen vor dem Unverpackt-Laden an der Schiffbrückengalerie. Jan Köpnick-Stolz (l.), Klimaschutzmanager Mobilität der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg und Ingo Schwabbauer von der Kieler Firma „Neudeck & Dransfeld“ haben sie bereits getestet. Foto: Stadt Rendsburg up-down up-down Kommunalwahl 2023 Klimaschutz und Innenstadt: Das wünschen sich die Rendsburger von ihrer Ratsversammlung Von Christina Köhn | 22.05.2023, 07:08 Uhr

Für die kommenden fünf Jahre haben die Rendsburger acht Parteien in die Ratsversammlung gewählt. 46 Kommunalpolitiker gestalten die Stadt und das Leben in ihr. Doch was fordern die Rendsburger eigentlich? Jürgen Baum und Christian Kirsch geben Antwort.