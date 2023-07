Temperaturregler / Thermostat / Heizung/ aufgedreht auf die Stufe 3 Temperaturregler / Thermostat / Heizung *** Temperat Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kommentar zur Wärmeplanung klimaneutrale Wärme: Die Kommunen müssen ihr Wissen nutzen Meinung – Lutz Timm | 10.07.2023, 17:04 Uhr

Der Gesetzgeber zwingt größere Orte zu einer vorausschauenden Wärmeplanung. Richtig so. Die Städte und Dörfer wissen schließlich am besten, was sinnvoll ist – müssen aber manchmal angestupst werden.