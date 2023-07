Seit Monaten gibt es Ärger um die Kleingartenanlage Luisenlust in Rendsburg. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Gartenfreunde Rendsburg Nach Beleidigungen in der Kleingartenanlage Luisenlust: Prozess um Kündigung gestartet Von Gero Trittmaack | 27.07.2023, 18:46 Uhr

Vor dem Amtsgericht trafen am Donnerstag, 27. Juli, Kleingärtner aus der Anlage Luisenlust in Rendsburg aufeinander. Der monatelange Ärger um eine Kündigung war dabei nur ein Aspekt in der Verhandlung.