Klaus und Helga Struck haben von ihren Nachbarn traditionsgemäß eine Girlande bekommen – und ein Herz aus Tannenzweigen. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Diamantene Hochzeit Er kam aus Nienkattbek, sie aus Jevenstedt: Klaus und Helga Struck feiern 60 Jahre Ehe Von Jan Melchior Bonacker | 23.11.2022, 08:38 Uhr

Seit ihrer Hochzeit am 23. November 1962 leben Klaus und Helga Struck in ihrem Bauernhaus in Nienkattbek. Ihre Kinder wohnen gleich in der Nachbarschaft – und haben zur Diamantenen Hochzeit der Eltern etwas besonderes vor.