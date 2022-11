Die Mitglieder der AG sozialdiakonisches Projekt: Randi Melander, Hans Christian Segeberg, Carsten Gallinat, Sabine Klüh, Claudia Heynen, Janina Boysen und Tobias Schwarz (von links) vor dem Gemeindehaus in der Parksiedlung. Foto: Horst Becker up-down up-down Energiekrise in Rendsburg Bedürftige können sich aufwärmen und bekommen Essen von der Kirchengemeinde Von Horst Becker | 04.11.2022, 17:11 Uhr

Das neue Angebot im „Café Topfgucker“ der Kirchengemeinde richtet sich an Bürger, die besonders stark von den hohen Energiekosten und der Inflation betroffen sind. Und es gibt weitere Orte in Rendsburg, an denen man sich aufwärmen kann.