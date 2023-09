Astrid-Lindgren-Grundschule Kika-Moderator Tom Lehel macht Kinder in Büdelsdorf stark gegen Mobbing Von Horst Becker | 06.09.2023, 09:33 Uhr Tom Lehel, Musiker, Schauspieler und Moderator, brachte das Thema „Mobbing“ kindgerecht in die Schule nach Büdelsdorf. Foto: Horst Becker up-down up-down

Beleidigungen und fiese Sprüche – das ist auch schon in der Grundschule ein Thema. Fernsehstar Tom Lahel vom Kika war mit seinem Programm gegen Mobbing an der Grundschule in Büdelsdorf. Denn die Attacken beginnen schon früh.