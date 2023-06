Zuletzt lag die Capitán Miranda im französischen Rouen vor Anker, nun ist sie auf dem Weg nach Kiel zur Kieler Woche. Dabei nahm die Besatzung die Route durch den Nord-Ostsee-Kanal und passierte Rendsburg. Foto: Lutz Timm up-down up-down Auf dem Weg zur Kiwo 2023 Über Rendsburg zur Kieler Woche: Segelboot Capitán Miranda passiert den Nord-Ostsee-Kanal Von Christina Köhn | 20.06.2023, 17:51 Uhr

Die Kieler Woche zieht auch in diesem Jahr zahlreiche Segelboote aus aller Welt an. Einige davon fahren durch den Nord-Ostsee-Kanal und an Rendsburg vorbei. So wie jüngst das Segelschulschiff der uruguayischen Marine, die Capitán Miranda.