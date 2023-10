Ein Unfall mit einem sogenannten Mopedauto hat am Montagmorgen, 9. Oktober, für Probleme im Kanaltunnel Rendsburg gesorgt. Das Leichtkraftfahrzeug, bauartbedingt höchstens 45 km/h schnell und mit dem Führerschein AM für Fahrer schon ab 15 Jahren zugelassen, war nach Polizeiangaben um 7.26 Uhr in der Oströhre gegen ein anderes Auto aufgefahren. Ein Fahrzeuginsasse erlitt leichte Verletzungen.

Überraschung für Pendler: Schon am Übergang von der A210 auf die B202 wurden sie durch den Stau ausgebremst.

Knapp eine Stunde lang musste eine Spur der Oströhre gesperrt werden. Da sich der Unfall mitten im Berufsverkehr ereignete, bildeten sich in kürzester Zeit lange Staus in Fahrtrichtung Norden. Auf der B202 reichte die Fahrzeugschlange zeitweise zurück bis auf die A210, dem wichtigsten Zubringer von und nach Kiel.