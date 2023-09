Am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr hat sich auf der A7 nahe Nortorf im Kreis Rendsburg- Eckernförde ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Der Fahrer des mit Käse beladenen Lastwagens war zwischen Rendsburg und Neumünster in Richtung Süden unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Warder möglicherweise durch Übermüdung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der Lkw landete infolgedessen auf der Seite und durchbrach die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise kam es auf der Gegenfahrbahn zu keinem weiteren Verkehrsunfall. Erstelfer eilten zur Hilfe, konnten sich jedoch Anfangs nur vorsichtig an das Wrack herantasten, da immer noch Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden an der Unfallstelle vorbeifuhren.

Nach Lkw-Unfall: A7 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt gewesen

Da im ersten Notruf nicht auszuschließen war, dass der 32-jährige Fahrer in seiner Zugmaschine eingeklemmt ist, alarmierte die Leitstelle Kiel ein Großaufgebot an die Unfallstelle. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Nortorf hatte der Fahrer sein Fahrzeug bereits verlassen. Die A7 ist bis in die Morgenstunden in beide Fahrtrichtungen aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt gewesen. Der Sattelzug sei mittlerweile geborgen worden, in Fahrtrichtung Hamburg bleibe die Autobahn aber gesperrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Fahrtrichtung Norden werde der Verkehr über den Standstreifen umgeleitet. Der ADAC bat Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Der mit Käse beladene Anhänger musste vor der Bergung umgeladen werden. Zum Unfallhergang fügte die Autobahnpolizei aus Neumünster bei, dass der leichtverletzte Fahrer bereits durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen war und Verkehrsteilnehmer bereits Kilometer zuvor den Notruf getätigt hatten. Alkohol und Drogentests verliefen bei dem Mann negativ, sodass aktuell von einer Übermüdung des Mannes ausgegangen wird.