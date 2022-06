Die jungen Rendsburgerinnen und Rendsburger sollen stärker als bisher an den politischen Prozessen beteiligt werden. FOTO: Imago Images Wahl am 25. Juni Rendsburg sucht „Jugendspeaker“ – das sind ihre Rechte und Aufgaben Von Frank Höfer | 20.06.2022, 17:04 Uhr

Mitbestimmen, was in Rendsburg passiert - darum geht es beim geplanten Jugendparlament in Rendsburg. Zunächst werden Jugendspeaker gewählt. Am kommenden Sonnabend, 25. Juni, ist Showdown in der Nordmarkhalle.