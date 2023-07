Auch auf den Bahnsteigen im Rendsburger Bahnhof waren Beamte präsent. Foto: Landeszeitung up-down up-down Bundes- und Landespolizei Jugendliche im Visier: Darum ist auffällig viel Polizei am Bahnhof Rendsburg Von Frank Höfer | 14.07.2023, 13:13 Uhr

Im Dezember 2022 gab es in Rendsburg einen Angriff auf zwei Jugendliche – am ersten Tag der Weihnachtsferien. Zum Start der Sommerferien beugt die Polizei vor und ist mit zahlreichen Beamten am Bahnhof präsent.