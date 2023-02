Die getötete Frau wohnte in Rendsburg-Mastbrook. Foto: Frank Höfer up-down up-down Mutter tot, Ex-Mann in Haft Jugendamt nimmt Kinder der getöteten Thurayya A. aus Rendsburg in Obhut Von Aljoscha Leptin | 13.02.2023, 13:35 Uhr

Am Wochenende fand die Polizei die Leiche der vermissten Thurayya A. Ein 60-Jähriger sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Was geschieht mit den Kindern der Frau? Das Jugendamt hat für solche Extremfälle festgelegte Prozeduren.