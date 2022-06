Mehrere Einfamilienhäuser im Raum Rendsburg wurden von Einbrechern heimgesucht. FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild) Rendsburg und Jevenstedt Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser – Täter erbeuten Bargeld Von Aljoscha Leptin | 14.06.2022, 14:16 Uhr

In allen drei Fällen schlugen die Täter zu, als die Eigentümer nicht zu Hause waren. In einem Haus kam ihnen ein Portemonnaie in die Finger. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.