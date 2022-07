Im Hotel und Restaurant „Weinbek“ in Fockbek richtet Anna Achilles die Tische für die Gäste an. Durch die Inflation sind die Kosten in der Gastronomie-Branche gestiegen. Betriebe haben unterschiedliche Möglichkeiten, nun ihrerseits mehr Einnahmen zu erzielen. Zum Beispiel durch direkte Preiserhöhungen oder das Erheben gesonderter Service-Pauschalen.

FOTO: Jan Melchior Bonacker