Geht es nach Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und der Gewerkschaft Verdi, bleibt die Imland-Klinik in kommunaler Hand. Am Freitag, 17. Februar, befasst sich der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde erneut mit der Zukunft der insolventen Klinik. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Rendsburg Imland und Städtisches Krankenhaus Kiel: OB Ulf Kämpfer will Fusion und macht Druck Von Lutz Timm | 16.02.2023, 18:41 Uhr

Kiels Bürgermeister Ulf Kämpfer will die Fusion von Imland-Klinik und Städtischem Krankenhaus Kiel (SKK). Vor der Hauptausschusssitzung des Kreises am Freitag, 17. Februar, liefert er Gründe für einen Verbleib in kommunaler Hand.