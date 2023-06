Der Standort der Imland-Klinik in Rendsburg Foto: Alexander Keppler up-down up-down Klinik in Rendsburg und Eckernförde Imland-Klinik: Gläubiger votieren einstimmig für Übernahme durch Schön-Klinik Von Christina Köhn | 14.06.2023, 13:03 Uhr

Ohne Gegenwehr haben die Gläubiger bei der Versammlung in der Stadthalle in Neumünster dem Insolvenzplan der Imland-Klinik mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde zugestimmt.