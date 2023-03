Mit den anderen Demonstranten traten die Imland-Mitarbeiterinnen Nadja Kläschen (vordere Reihe von rechts), Beate Reik und Astrid Fölster für ein Fortführen der Klinik in kommunaler Trägerschaft ein – und das möglich mit Erhalt der beiden Standorte in Rendsburg und Eckernförde. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Zukunft von Imland in Rendsburg Demo vor dem Hauptausschuss: Mitarbeiter fordern „Verkauft uns nicht!“ Von Rainer Krüger | 10.03.2023, 17:06 Uhr

Bevor im Hauptausschuss des Kreises über die Zukunft von Imland diskutiert wurde, bezogen Beschäftigte der Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde am 10. März auf der Straße in Büdelsdorf Position. Das sind die Hauptforderungen.