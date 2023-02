Der einstige Penny-Markt steht seit Herbst 2019 leer. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Discounter für Tapeten und Farben Im ehemaligen Penny: Tedox plant Neueröffnung in Büdelsdorf Von Aljoscha Leptin | 17.02.2023, 16:40 Uhr

Der Renovierungsdiscounter Tedox will in das leerstehende Ex-Penny-Gebäude an der Hollerstraße in Büdelsdorf ziehen. Für den neuen Standort sucht das Unternehmen noch Personal.