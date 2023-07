Filialleiterin Sabrina Zielinski vor dem neuen Woolworth-Standort in der Rendsburger Innenstadt. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Im ehemaligen C&A Am Schiffbrückenplatz: Neue Woolworth-Filiale in Rendsburg ist eröffnet Von Aljoscha Leptin | 20.07.2023, 12:30 Uhr

Ab sofort können Kunden in der neuen Woolworth-Filiale am Rendsburger Schiffbrückenplatz einkaufen. Es ist bereits der zweite Standort des Warenhaus-Konzerns in Rendsburg.