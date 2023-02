Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit Vestas-Mitarbeiterin am Rande des SPD-Landesparteitages in Husum. Aus Rendsburg war Dr. Martin Bitter, Leiter der IG Metall-Geschäftsstelle Rendsburg, dabei. Foto: Staudt up-down up-down SPD-Landesparteitag in Husum IG Metall Rendsburg: Vestas-Mitarbeiter treffen Bundeskanzler Olaf Scholz Von Christina Köhn | 05.02.2023, 13:57 Uhr

Die grüne Transformation in der Wirtschaft war das Thema des kurzen Gesprächs am Rande des SPD-Landesparteitages in Husum. Mit dabei war auch ein Rendsburger.