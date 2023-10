Organisation über WhatsApp Test erfolgreich bestanden: Bekommt Aukrug dauerhaft eine Hundewiese? Von Hans-Jürgen Kühl | 18.10.2023, 13:23 Uhr Jetzt schon zufrieden mit dem Testergebnis zur Hundewiese in Aukturg: Der stellvertretende Bürgermeister Carsten Bieler (links) und Bauausschuss-Chef und „Hundewiese Aukrug“-WhatsApp-Gruppeninitiator Martin Westendorff. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down

Bis zum 17. November soll die Hundewiese in Aukrug am Ortsausgang Richtung Homfeld geöffnet sein. Doch schon jetzt steht fest, dass der Test gut ankommt bei Hunden und Haltern. So stehen die Chancen auf ein dauerhaftes Gelände.