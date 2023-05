Blick in die Betriebsbeschreibung zum Bauantrag. Der Spielzeug-Bauarbeiter gehört nicht dazu. Foto: Frank Höfer up-down up-down Vertrauliche Unterlagen Hotelboxen und Coworking: Das plant Stefan Blau am Obereiderhafen in Rendsburg Von Frank Höfer | 12.05.2023, 18:08 Uhr

Schlafen in der Box – mit Blick auf die Obereider. So sieht das von Investor Stefan Blau eingereichte Hotelkonzept für Rendsburg aus. Der ist bestürzt darüber, dass die Pläne so früh ans Licht kommen.