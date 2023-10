Spendenlauf in Rendsburg 10.000 Euro: Hospiz Haus Porsefeld sammelt Geld für neuen Standort Von Horst Becker | 12.10.2023, 15:29 Uhr 100 Läufer starteten beim Spendenlauf für das Hospiz Haus Porsefeld in Rendsburg. Start und Ziel des zwei Kilometer langen Rundkurses war der neue Standort im Johannes-Wilhelm-Geiger-Weg 2 nahe der Fährstelle Nobiskrug. Foto: Horst Becker up-down up-down

100 Läufer gingen bei dem Spendenlauf in Rendsburg an den Start. Sie wurden von Sponsoren unterstützt, die pro absolvierter Runde Geld an das Hospiz Haus Porsefeld spendeten.