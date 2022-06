Imker Rolf Nebbe zeigt den Kindern die Bienenstöcke. FOTO: Horst Becker Astrid-Lindgren-Schule Schüler lernen Bienen hautnah kennen - und produzieren eigenen Honig Von Horst Becker | 15.06.2022, 17:45 Uhr

Wer Honigbienen schützen will, muss begreifen, warum sie so wichtig sind. Die Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule in Büdelsdorf sind dafür perfekt ausgerüstet.