Neueröffnung in Büdelsdorf Hollerstraße: So sieht es im neuen Tedox Kompakt-Markt aus Von Horst Becker | 07.08.2023, 16:27 Uhr Filialleiter Christian Stapel zeigt in dem Büdelsdorfer Geschäft einen Teil des Sortiments. Der Tedox Kompakt-Markt liegt in der Hollerstraße. Foto: Horst Becker up-down up-down

Am Donnerstag wird der neue Kompakt-Markt von Tedox in der Hollerstraße in Büdelsdorf eröffnet. shz.de durfte vorab einen Blick in die Räume des Renovierungs-Discounters werfen.