Die Arbeiten an der Hollerstraße sind vollständig abgeschlossen. Auch die Bushaltestellen sind fertig. Foto: Horst Becker up-down up-down Hollerstraße (B203) Büdelsdorf Kreisel-Baustelle endgültig fertig – diese Buslinien fahren die neuen Haltestellen an Von Horst Becker | 29.03.2023, 17:43 Uhr

Autofahrer mussten auf der Hollerstraße in Büdelsdorf seit November 2022 mit Einschränkungen leben. Jetzt sind die letzten Absperrungen und 30-Schilder weg. Die neuen Bushaltestellen sollen in wenigen Wochen in Betrieb genommen werden.