Erfolg für die Polizei. Zwei Einbrecher gingen ihr ins Netz. Vermutlich kann nun eine ganze Einbrichsserie in Rendsburg und Umgebung aufgeklart werden. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth Erfolgreiche Ermittlung Versuchter Einbruch in Hohn: So kam die Polizei den Kriminellen auf die Schliche Von Rainer Krüger | 11.11.2022, 18:16 Uhr

Monatelange Ermittlungsarbeit führte zum Erfolg. Die Polizei nahm am 10. November zwei Einbrecher fest. Ihnen wird unter anderem das Vorbereiten eines Einbruchs in Hohn zur Last gelegt. Entscheidend waren die Hinweise einer Zeugin.