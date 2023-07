Auf dieser Fläche im Osten der Theodor-Storm-Schule in Hohn soll das neue Freibad entstehen. Damit der Bau finanzierbar ist, wartet Bürgermeister Volker Stiefel auf Fördermittel aus dem GAK-Programm. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Unsicherheit über Fördermittel Hohn und Nortorf: Freibad und Medienzentrum hängen in der Warteschleife Von Rainer Krüger | 19.07.2023, 14:33 Uhr

2024 sollen in Hohn und Nortorf zwei große Projekte für mehrere Millionen gebaut werden. Noch ist aber ungewiss, ob das neue Freibad in Hohn und das Medienzentrum in Nortorf entstehen. Denn die nötigen Zuschüsse sind noch nicht bewilligt.