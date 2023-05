„Great Hits“ von 1969 für acht Euro: Rolling-Stones-Sammler Boto Wittgrefe aus Nindorf (links) mit den Flohmarkt-Anbietern Erwin Mommsen und Janette Gutzeit aus Rendsburg. Foto: Hans Jürgen Kühl up-down up-down Gebrauchtes für Schnäppchenjäger Hohenwestedts Zentrum verwandelte sich in einen Flohmarkt Von Hans Jürgen Kühl | 07.05.2023, 16:45 Uhr

Stöbern und feilschen konnten die Besucher des Flohmarkts am Sonntag, 7. Mai, in Hohenwestedt. Außerdem lockten geöffnete Geschäfte in den Ortskern.