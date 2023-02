Flatterband der Polizei vor dem Modegeschäft „F 40 Fashion und Fun“. Foto: Frank Höfer up-down up-down Einsatz in der Fußgängerzone Hohe Straße Rendsburg: Sturm lässt Fensterglas auf Fußgängerzone krachen Von Frank Höfer | 03.02.2023, 15:40 Uhr

Der Sturm hat am Freitag nicht nur die Schwebefähre schachmatt gesetzt. Auch in der Hohen Straße kam es zu einem Zwischenfall. Polizeibeamten eilten zum Haus an der Ecke zur Mühlenstraße.