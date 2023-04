Petra Maas lässt ihren Betrieb seit Anfang des Jahres ruhen. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Strom- und Gaspreis in Fockbek Energiekosten zu hoch: Petra Maas lässt Bäckerei länger geschlossen als geplant Von Aljoscha Leptin | 04.04.2023, 13:42 Uhr

Seit Anfang des Jahres ist die Bäckerei Maas in Fockbek wegen der hohen Energiekosten geschlossen. Eigentlich wollte Inhaberin Petra Maas am 1. April wieder eröffnen. Doch trotz Strom- und Gaspreisbremse sind ihr die Kosten weiter zu hoch. So soll es jetzt weitergehen.