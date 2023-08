ANZEIGE // Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag lädt zu einer besonderen Veranstaltung, die sich ganz dem Thema Gehör und Hörgesundheit widmet. Am 19.09.2023 öffnen sich die Türen des Druckzentrums in Büdelsdorf. Vor Ort gibt es spannende Vorträge, spannende Einblicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit für kostenlose Hörtests. Der Abend verspricht eine geballte Ladung interessanter Informationen und Unterhaltung, die sowohl für Neugierige als auch für bereits Wissende im Bereich Hörakustik gleichermaßen spannend sein wird. Des Weiteren wird die Krankenkasse Vivida BKK mit einem Informationsstand vertreten sein. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Zu Gast ist der Spezialist PD Dr. Matthias Hey

Die Besucher erwartet ein vielfältiger Veranstaltungsplan. Um 16:30 Uhr startet die Veranstaltung, bei der die Besucher die Möglichkeit haben, in entspannter Atmosphäre mit weiteren Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, bevor der Abend um 17:00 Uhr feierlich eröffnet wird. Der erfahrene Spezialist des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, PD Dr. Matthias Hey, gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Welt des Hörens, macht auf mögliche Hörschädigungen aufmerksam und gibt wichtige Ratschläge zur Vorsorge.

Logo des UKSH

Hörakustik Optik Hallmann vor Ort

Vor Ort erfahren Interessierte von den Experten von Hörakustik Optik Hallmann, wie wichtig eine gute Hörakustik für die Lebensqualität ist. Es besteht die Möglichkeit, sich über den neuesten Entwicklungsstand und Technologien im Bereich der Hörgeräte zu informieren.

Logo von Optik Hallmann

Druckereiführung und Hörtests

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, ab 19:45 Uhr an einer Druckereiführung (Dauer ca. 2 Stunden) teilzunehmen. Dabei kann man erfahren, wie die tägliche Zeitung entsteht und welcher technische Aufwand hinter jeder einzelnen Ausgabe steckt. Während der Veranstaltung können kostenlose Hörtests vor Ort durchgeführt werden. Ein erfahrener Hörakustiker nimmt sich für jede Frage Zeit. Auch für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Zwischen den Vorträgen und während der Pause wird ein reichhaltiges Angebot zur Stärkung geboten.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt und es wird gebeten, sich im Vorfeld anzumelden. Bei mehr Anmeldungen als Plätze entscheidet das Losverfahren. Das Veranstaltungsteam des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags freut sich, diese Möglichkeit seinen Lesern und Besuchern bei diesem außergewöhnlichen Ereignis im Druckzentrum Büdelsdorf begrüßen zu dürfen. Anmeldungen sind ab sofort unter diesem Link möglich.

Logo der Krankenkasse vivida bkk