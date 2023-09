Kommentar zur B77 in Rendsburg Höhenkontrolle am Kanaltunnel: Genug geredet – jetzt müssen Taten her Meinung – Frank Höfer | 07.09.2023, 17:16 Uhr Regelmäßig werden Verkehrsteilnehmer in Rendsburg durch die Höhenkontrolle ausgebremst. Archivfoto: Frank Höfer up-down up-down

Die Höhenkontrolle am Kanaltunnel Rendsburg darf so nicht bleiben. Zusätzliche Bereiche zur Kontrolle zu hoher Fahrzeuge müssen her. Der Platz dafür ist vorhanden.