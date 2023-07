Organisatoren, Ehrengäste und ein langjähriger Förderer des Canal-Cups: Florian Berndt (Geschäftsführer Canal-Cup Projekt GmbH), Ministerpräsident Daniel Günther, Hobby-Chef Harald Striewski und Wolfgang Berndt (sportlicher Leiter SH Netz Cup), von links. Foto: Michael Ruff up-down up-down Harald-Striewski-Stiftung Hobby-Gründer aus Fockbek: Eine der größten Stiftungen des Landes nimmt ihre Arbeit auf Von Christina Köhn | 08.07.2023, 16:09 Uhr

Sie regelt nicht nur die Nachfolge des Hobby-Wohnwagenwerkes in Fockbek, sondern finanziert gleichzeitig Projekte in verschiedenen Bereichen in der Region. Mit der Stiftung will Harald Striewski sich bei den Menschen vor Ort bedanken.