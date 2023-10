Herbstferien in SH Fernweh oder Heimatliebe: Diese Reiseziele sind bei den Rendsburgern beliebt Von Mareike Pahl | 18.10.2023, 06:46 Uhr Rafaela Heldt, Inhaberin vom Reisebüro Tui aus Büdelsdorf, weiß genau, was ihre Kunden in den kalten Wintermonaten brauchen: Besonders südliche Reiseziele mit Strand sind sehr beliebt. Foto: Mareike Pahl up-down up-down

Die Hauptsaison ist vorbei, doch auch in der Nebensaison fahren die Rendsburger gerne in den Urlaub. Dabei sind besonders südliche Reiseziele beliebt und Kurzurlaube in der Vorweihnachtszeit, wissen die Expertinnen aus den Reisebüros.